Quoi de neuf du côté des travaux à Besançon ?

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

INFO TRAVAUX

BREGILLE - PRES DE VAUX

Chemin de Brulefoin et Chemin du Vernois : dévoiements de réseaux humides et viabilité dans le cadre des travaux Vaites. Circulation alternée par feux – Forts empiètements, du 27 février 2018 au 30 mars 2018.

Chemin du Fort de Bregille et Chemin des Monts de Bregille Haut : Branchement GRDF. Circulation alternée par feux chemin des Monts de Bregille haut ; circulation interdite chemin du Fort de Bregille entre le chemin des Monts de Bregille et le n° 52 (en fonction du déroulement du chantier), du 12 mars 2018 au 6 avril 2018.

Chemin des Vareilles : travaux de branchement ENEDIS, circulation alternée manuelle, du 19 mars 2018 au 23 mars 2018

Boulevard Diderot : Création d'un îlot piétons, fort Empiètement sur la chaussée et sur les bandes cyclables, du 26 mars 2018 au 30 mars 2018.

CENTRE-VILLE - BATTANT - CHAPELLE DES BUIS

Quai de Strasbourg : Remplacement de trappes d'accès d'ouvrages. Circulation interdite sur la piste cyclable et fort empiètement, du 12 février 2018 au 13 avril 2018.

Square Castan : réfection de trottoirs, circulation interdite sur la voie haute, du 26 mars 2018 au 30 mars 2018.

Rue Gabriel Plançon : Travaux de remplacement de trappes d'accès d'ouvrages. Circulation interdite sur la voie de droite, sur la bande cyclable et forts empiètements, du 29 janvier 2018 au 13 avril 2018.

Chemin de l'Œillet, Chemin Sous les Vignes de Rognon et Chemin de la Vosselle : Travaux d'extension du réseau d'assainissement. Circulation interdite sauf riverains, du 12 février 2018 au 23 mars 2018.

CHAPRAIS

Rue du Balcon : pose de lanternes, circulation interdite rue du Balcon - double-sens rue Grosjean, du 22 mars 2018 au 22 mars 2018.

Rue Marie Louise : renouvellement câbles HTA. Circulation interdite du 19 mars 2018 au 21 mars 2018.

MONTBOUCONS - MONTRAPON

Pont de la Gibelotte - giratoire Gibelotte/Marmier/60° RI : Aménagements de voirie. Empiètements sur la chaussé du pont dans le sens du Centre-ville vers Gray du 22 janvier 2018 au 31 juillet 2018.

Rue du Bougney : Elagage d'arbres en bordure de rue. Micro-coupures de circulation, du 20 mars 2018 au 20 mars 2018.

Avenue de Montjoux et Place de Montrapon : Réalisation de massifs et pose de panneaux directionnels, légers empiètements, du 12 février 2018 au 23 mars 2018.

ORCHAMPS - PALENTE - SARAGOSSE

Chemin de la Selle : Création d'un lotissement, circulation interdite entre le chemin des Montarmots et son débouché face au n° 14 et entre les n° 12 et 20, du 4 décembre 2017 au 23 mars 2018.

Chemin du Fort Benoît : Remplacement des glissières de sécurité, circulation alternée par feux et fort empiètement à hauteur des nu° 38 et 40, du 15 mars 2018 au 23 mars 2018.

PLANOISE - CHATEAUFARINE

Rue Charles Bried : Construction immeuble Bio Innovation, circulation alternée par panneaux, du 15 mars 2018 au 13 mai 2018.

Boulevard Salvador Allende : travaux d'aménagement. Voie de gauche interdite à la circulation générale sur 100 m avant le passage inférieur. Circulation dévoyée sur la voie de droite ; circulation interdite dans le sens rue des Causses sous l'ouvrage inférieur, vitesse limitée à 30 km/H et fort empiètement, du 13 mars 2018 au 20 avril 2018.

Route de Franois : Terrassement et VRD, modification des mouvements de tourne à droite ou de tourne à gauche, du 12 mars 2018 au 11 avril 2018

TILLEROYES

Chemin des Tilleroyes : Pose d'enrobés, circulation alternée manuelle du 23 mars 2018 au 23 mars 2018.

Manifestations : Fête foraine et foire mensuelle place Battant – 20 mars au 9 avril 2018