Un projet "créatif"

"Lorsque nous avons eu à monter un "Projet créatif" dans le cadre d’un module de 2ème année nous avons alors pensé au Raid Handi-Forts. Ce projet a pour but de découvrir le fonctionnement d’une structure novatrice", explique Sandra Orru, une étudiante de l'IRTS.

24 équipes seront au départ du parking Chamars les 19, 20 et 21 mai 2017 et ne découvriront que le Jour-J le parcours des épreuves. Depuis 5 ans, le premier jour est consacré au "Raid des collégiens", qui permet de faire participer des établissements scolaires Bisontins et de son agglomération. Ce Raid se déroulera le vendredi 19 mai 2017.

Comment se composent les équipes ?

"Chaque équipe participante du Raid se compose d’un professionnel du monde spécialisé, d’une personne en situation de handicap mental ou psychique, d’une personne en situation de handicap sensorielle (ou moteur), d’un représentant du monde sportif (sportif bisontin) et de deux représentants des institutions ou des entreprises". L'équipe de l'IRTS sera constituée de six personnes : deux personnes en situation de handicap et quatre étudiants en deuxième année de formation d’éducateur spécialisé à l’IRTS de Franche Comté (dont un licencié dans le club de Hockey sur Gazon de Besançon).

L'objectif du Raid Handi Fort :

Le Raid Handi-Fort permet de réunir sur un même parcours sportif des personnes "valides et des personnes en situation de handicap" afin de démontrer qu’ensemble il est possible de "relever un défi sportif." L'objectif de l'équipe, en dehors du "Projet créatif", est de représenter les étudiants "qui seront amenés dans leur future profession à travailler avec des personnes en situation de handicap".

"Chaque personne, qu’elle soit en situation de handicap ou non, à ses forces et ses limites, l’entraide en équipe permet de palier ses limites ou tout du moins une partie et de maximiser le potentiel de chacun."

Info +