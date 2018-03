Rakoon Tattoo, un nouveau tattoo shop au centre-ville de Besançon…

Après avoir été diplômé en ébénisterie, puis obtenu un Brevet des métiers d'arts (Lunéville), un Manaa en arts appliqués (Nancy) puis suivi deux années aux Beaux-Arts de Dijon, Pierre devient apprenti tatoueur pendant trois ans et tatoue depuis 2014. "J'ai tâté le dermographe à mes 18 ans grâce à Régis Thirion, tatoueur à Mirecourt", nous raconte-t-il. "Tout est partir de là : il m'a montré et quelques années plus tard après mes études j'ai commence le tattoo vraiment à fond."

Pourquoi le tattoo ?

"Ce que j'aime dans le tattoo c'est de mettre en œuvre graphiquement le savoir-faire que j'ai acquis dans mon parcours", nous confie Pierre, en expliquant : "Pour la petite histoire, lors de mes études, je suivais la filière art. J'avais des cours théoriques de design mais je n'avais pas d'attrait particulier pour cette matière. Dans le domaine du tatouage c'est presque tout l'inverse qu'il se passe : j'aime allier le coté graphique avec de la mise en couleur, des effets croquis, des ébauches réalistes, clair-obscur. J'aime que le client vienne pour un projet, une œuvre que l'on va traduire sur une feuille et par la suite sur sa peau, car à mon sens, l’intérêt du tattoo c'est avant tout d'être quelque chose d'unique."

Pourquoi à Besançon ?

Pierre a vécu dans plusieurs villes en France avant de vouloir s'installer à Besançon. "Je préfère cette ville pour son côté accueillant, chaleureux et nature", précise-t-il, "avec d'autres tatoueurs d'ici, il y a vrai bon esprit, ce qu'il n'y a pas du tout à Narbonne par exemple."

