Rappel de lots de jambon Monoprix, Carrefour, Casino Le Foué et Grand Jury. Quels lots son concernés ?

Les analyses ont révélé que ces jambons étaient contaminés par des listéria selon 60 millions de consommateurs qui a mis en ligne la liste des rappels. "Les personnes qui en auraient mangé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation" indique l'association de consommateurs. "Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines".

Du riz cantonais a également été contaminé : le rappel concerne un lot de la marque Délices d’Orient vendu chez Auchan et un lot vendu par Carrefour mais le “réchauffage de ce produit selon les consignes indiquées sur l’étiquette” permet “une destruction du germe”.