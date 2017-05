Rassemblement anti-FN : plus de 500 personnes mobilisées place de la Révolution à Besançon

Ce mercredi 3 mai 2017 entre 17h et 18h, la place de la révolution de Besançon s’est emplie de partis, d'associations, de syndicats et militants de tous les âges. Ce rassemblement, de plus de 500 personnes, avait pour objectif d’appeler les votants bisontins à se mobiliser contre le Front National lors du second tour de l’élection présidentielle qui se déroulera dimanche 7 mai 2017.