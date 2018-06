Rassemblement anti-glyphosate le 6 juin 2018 à Besançon

"Le vote qui a eu lieu à l'Assemblée ne peut nous laisser sans réagir, car il nous présage un avenir des plus funestes pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, et la nature", souligne EELV dans un communiqué. "Soyons clairs avec nos représentants : nous ne voulons pas de ce produit chimique dans nos parcs, nos maisons, nos champs et nos aliments."

"Pour protéger les agriculteurs, les consommateurs et l’environnement, ils doivent promulguer des politiques visant à promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement : des solutions écologiques existent !", selon EELV.

