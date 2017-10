Reflet du Portugal : un ancien employé d'Alstom reprend l'épicerie fine...

Située 15 rue Albert Métin à Besançon, l'épicerie a été mise en vente par le propriétaire qui souhaitait prendre sa retraite : "J'ai alors sauté sur l'occasion. J'ai travaillé 27 ans à Alstom, j'ai effectué trois mandats à Force Ouvrière. Suite à une rupture conventionnelle, j'ai investi dans le magasin", explique José Pereira Jeronimo.

Originaire du Portugal, le gérant s'occupe également de l'association portugaise d'Ornans et du judo club. Il est notamment le conseiller délégué à l'association sportive et aux festivités d'Ornans. Pour son épicerie fine, il a voulu "montrer des produits artisanaux, la culture portugaise, l'ambiance bon vivant et festive".

Des produits traditionnels portugais…

Le gérant a décidé de travailler avec des fournisseurs portugais : "j'importe des produits artisanaux comme la charcuterie typique portugaise, le fromage qui est emballé la veille et expédié directement. Je le reçois le lendemain, même chose pour le cochon de lait bio élevé en plein air". Le magasin compte également le pastel de nata, un dessert phare du Portugal et quelques produits tels que des plateaux, des cocottes, etc. Niveau boisson, Reflet du Portugal n'est pas en reste avec ses quelques bouteilles de Porto de 60 ans d'âge...

D'autres produits phares du magasin…

En couple avec une femme d'origine brésilienne, le gérant a choisi d'ajouter des produits brésiliens typiques pour ses clients. Une gamme espagnole arrive progressivement dans ses rayons avec du jambon, un dérivé de la pata négra …

Info +