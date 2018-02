"Je vais demander à ce que mardi on rentre dans un processus (...) d'alerte sociale à la SNCF, qui pourra déboucher sur la grève", a déclaré M. Dillenseger, et ce "avant le 22 mars". Cette annonce intervient quelques heures après le discours du Premier ministre Edouard Philippe, qui a lancé lundi la réforme du rail, prévoyant le recours aux ordonnances pour aller vite et la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues.

Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD Rail et CFDT) doivent se retrouver mardi après-midi pour préparer une réponse à ces projets de réforme.

Avant même les annonces, la CGT cheminots avait appelé à une manifestation de défense de la SNCF pour le 22 mars, rejointe par SUD Rail et par l'Unsa. C'est également la date choisie par l'ensemble des fonctionnaires pour une journée de grève et de manifestations.

Dimanche, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, avait prévenu que si le gouvernement voulait "passer en force" avec le recours aux ordonnances, les cheminots "hausseraient le ton".

Premiers à réagir lundi, SUD rail et la CFDT ont qualifié de "provocation" les annonces du Premier ministre.