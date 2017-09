"Même pour le social-démocrate pragmatique que je suis, le Code du travail doit demeurer un droit protecteur en tenant compte de l'aspect inégalitaire, par nature, du contrat de travail" explique le socialiste Yves-Michel Dahoui dans un communiqué en tena,t à préciser qu'il était déjà hostile à la loi travail sans pour autant faire partie des frondeurs sous le quinquennat de François Hollande. "Cette précision étant apportée à celles et ceux qui, oubliant les fondements même de la social-démocratie, voudraient me classer par facilité ou pour se donner bonne conscience, parmi les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, ce que je ne suis pas… "

L'adjoint au maire s'interroge. Il trouve curieux, pour ne pas dire étrange, de voir que certains soutiennent "inconditionnellement" ce qu'ils ont toujours combattu. Suivez mon regard…

Dahoui : "Le patronat français et la droite en ont rêvé , Macron l'a fait !"

Pour Yves Michel Dahoui, l'assouplissement du Code du travail pour lutter plus efficacement contre le chômage est une vieille rengaine des années 80 chère à Yvon Gattaz, père de l'actuel patron du Medef. "C'était il y a plus de trente ans. Il est d'ailleurs révélateur de constater que toute la droite française, franchement ou hypocritement , se réjouit de l'application des ordonnances, dont l'esprit est conforme à tout ce qu'elle a toujours tenté de promouvoir, sans pour autant parvenir totalement à ses fins .le patronat français et la droite en ont rêvé , Macron l'a fait "