Rencontre avec Cédric Louvet, responsable du cinéma Mégarama Beaux-Arts à Besançon

Au départ, travailler dans un cinéma était seulement un "job d'étudiants" pour Cédric Louvet. "J'étudiais en BTS en comptabilité et en parallèle je travaillais au cinéma Mégarama à Ecole Valentin à temps partiel", nous raconte-t-il. Mais ce contrat s'est rapidement transformé en temps plein puisque depuis cela, Cédric n'a travaillé pour aucun autre employeur. Il est passé de simple agent d'accueil pendant 7 ans à Ecole Valentin à assistant de direction de 2014 à fin 2017 au Mégarama de Pontarlier pour atteindre le poste de responsable du cinéma du centre-ville fraichement racheté par Mégarama à Pathé-Gaumont.

"Je ne pensais pas arriver aussi vite à ce poste, c'est grâce à Jean Roy (directeur de Mégarama) qui m'a formé et qui m'a transmis sa passion du métier qui s'ajoute à ma passion pour le cinéma", nous confie Cédric, souriant. En plus de son expérience sur le terrain, le jeune responsable a dû suivre deux formations : l'une d'assistant de direction, l'autre en projection numérique.

Aujourd'hui, il gère neuf personnes (deux responsables, deux techniciens et cinq agents d'accueil) dans un complexe de huit salle de projection.

"J'aime faire venir un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma"

Depuis son arrivée au centre-ville, Cédric Louvet aime particulièrement organiser des soirées spéciales au cinéma. "C'est ce que je préfère, j'aime faire venir un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma". En quelques mois, il a déjà organisé une soirée spéciale pour le troisième volet 50 Nuances plus sombres et une projection du documentaire Sugar Land suivie d'un débat en collaboration avec l'association Elisea suscitant un intérêt fort du grand public. D'autres soirées spéciales sont à venir notamment pour la sortie du dernier film de Steven Spielberg Ready one player (le 28 mars) ou encore au printemps pour les 30 ans du film Le Grand Bleu réalisé par Luc Besson en 1988. Cédric souhaite également "autant que possible" faire venir des équipes de tournages à la rencontre du public. D'ailleurs, il vient de nous confirmer la venue d'Arnaud Ducret, François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard pour promouvoir le film Monsieur Je-sais-tout le 5 avril 2018 au cinéma Beaux-Arts. (Réservation conseillée)

Une préférence cinématographique ?

"Je travaille dans un cinéma, mais j'ai beaucoup moins le temps de voir des films, j'en regarde autant que possible ne serait-ce que pour les choisir pour la programmation", nous confie-t-il. "Ce que je préfère c'est le genre comédie et les films français", précise-t-il. "J'apprécie également les films d'art et d'essai mais à petite dose."

À ne pas manquer en ce moment ?

Les films à ne pas manquer en ce moment au cinéma Mégarama Beaux-Arts selon Cédric sont :

Tout le monde se lève de Franck Dubosc (à l'affiche en ce moment)

de Franck Dubosc (à l'affiche en ce moment) La forme de l'eau de Guillermo del Toro (à l'affiche en ce moment)

de Guillermo del Toro (à l'affiche en ce moment) La finale de Robin Sykes (sortie le 21 mars)

