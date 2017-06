Rencontre avec PussyKat, actrice pornographique et guest star du salon de l'érotisme à Besançon

D'origine vietnamienne, PussyKat n'a pas l'intention de se cantonner au mannequinat et en accord avec son compagnon, décide de se diriger vers le cinéma X. Elle a tout juste 20 ans lorsqu'elle tourne sa première scène hard en 2010 avec son compagnon Leyliken, qui demeurera son unique partenaire à l'écran. En effet, si PussyKat est bisexuelle et tourne avec d'autres filles, Leyluken est le seul homme à qui elle accorde ses faveurs à l'écran, tout comme l'actrice Clara Morgane. En 6 ans de carrière, PussyKat a travaillé pour les plus grosses productions telles que Dorcel, Salieri, Babes, DDF, Realityking ou encore 21 sextury.

Salon de l'érotisme So Sexy

Les 9, 10 et 11 juin 2017

Parc des expositions de Micropolis à Besançon

