Rendez-vous aux jardins : 155 parcs et jardins ouverts au public en Bourgogne Franche-Comté

Sur le thème du "partage au jardin", différentes animations seront proposées par des jardiniers passionnés, professionnels ou amateurs, désireux de promouvoir la biodiversité et l’importance de la protéger. La transmission des savoirs, des savoir-faire et des techniques sera au cœur de cette manifestation résolument festive et printanière.

En Bourgogne Franche-Comté...

En Bourgogne – Franche-Comté, 155 parcs et jardins, dont une trentaine labellisés « Jardin remarquable », accueilleront le public tout au long du week-end.

Il pourra ainsi apprécier toute la richesse et la diversité du patrimoine régional "vert" : parc paysager, jardin régulier à la française, d’inspiration médiévale ou de création récente, jardin vivrier ou de collection, jardins familiaux et jardins partagés...

Au programme, des visites guidées, mais aussi des ateliers pour petits et grands, des conférences, des expositions et des concours de peinture... qui agrémenteront votre découverte des plus beaux parcs et jardins de la région.

