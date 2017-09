Rentrée : quelles ouvertures et quelles fermeture de classes dans les écoles du Doubs ?

Ce sont les ajustements de la rentrée. Après recomptage des élèves dans les écoles du département, l'inspection académique du Doubs confirme la fermeture de 9 classes et l'ouverture de 9 autres dans le premier degré.

Pas de fermeture en revanche pour la maternelle "Besançon Fontaine Argent" et pour trois autres classes qui étaient en sursis à Hérimoncourt, Montbéliard et aux Hôpitaux-Neufs. En raison d'un afflux d'inscriptions durant l'été, deux mesures nouvelle d'ouverture de classe ont été décidées sur l'école Fertet à Besançon et la maternelle Prévert d'Audincourt.