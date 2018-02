Rentrée 2018 : l'académie de Besançon se focalise sur la ruralité

Ces prévisions font suite aux engagements d'Emmanuel Macron président de la République. "L'Éducation nationale souhaite veille à créer les conditions de la réussite pour tous les élèves scolarisés dans le 1er degré sur l'ensemble des territoires", est-il indiqué dans le communiqué.

Par le maintien de la dotation académique conjuguée à la prévision de perte de 1 509 écoliers, le taux d'encadrement passera de 5,57 professeurs pour 100 élèves en 2017 à 5,65 professeurs pour 100 élèves dès la rentrée 2018.

Réseau d'éducation prioritaire (REP) et REP+

Sur l’ensemble du territoire national, à la rentrée 2018, les 3 881 postes de professeurs créés, pour une prévision de 32 657 élèves de moins, permettront le financement du dédoublement de 100 % des CP en REP et d’au moins 50 % des CE1 en REP+, en tendant autant que possible vers les 100 %.

Dans l'académie de Besançon, cela se traduit par :

45 CP en REP+ dédoublés à la rentrée 2017 ;

30 CP en REP et 22 CE1 en REP+ dédoublés à la rentrée 2018.

Selon le rectorat, le dédoublement sur 2017 et 2018 des classes de CP et CE1 en REP et REP+ ne se fait "ni au détriment du remplacement (…) ni au détriment de la ruralité (…)"

Sur les 40 emplois créés à la rentrée scolaire en 2017, 21,5 nouveaux postes de remplaçants ont été implantés. Ce potentiel sera renforcé d'environ 20 postes à la prochaine rentrée, est-il précisé dans le communiqué.

Par ailleurs, les taux d'encadrement augmentent dans les quatre départements. Le ratio du nombre de postes d'enseignants pour 100 élèves sera de :

Doubs : 5,50 (5,43 en 2017)

5,50 (5,43 en 2017) Jura : 5,81 (5,74 en 2017)

5,81 (5,74 en 2017) Haute-Saône : 5,87 (5,75 en 2017)

5,87 (5,75 en 2017) Territoire de Belfort : 5,65 (5,50 en 2017).

"Ces taux d’encadrement en augmentation permettront de maintenir ceux des écoles rurales malgré des fermetures nécessitées par les baisses d’effectifs et aussi d’améliorer l’accueil des enfants de moins de trois ans", souligne le rectorat.

