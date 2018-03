Rentrée Ginko 2018 : un nouveau projet 'coeur d'agglomération'

Les changements prévus pour la rentée 2018 concerneront principalement les lignes 1 et 2 du tram et les "lianes" 3 à 6, qui couvrent les pôles d'échanges les plus importants sur Besançon. Ces six lignes couvriraient à elles-seules "85% du trafic total des voyageurs, d'où la hiérarchisation de nos mesures", explique Laurent Sénécat, directeur de Koelis Besançon Mobilités.

Les principales nouveautés prévues pour la rentrée 2018 :

Une desserte améliorée à la gare Viotte de Besançon : en journée, un tram sera au départ de Viotte toutes les 7 à 8 minutes, contre 12 minutes actuellement

de Besançon : en journée, un tram sera au départ de Viotte toutes les 7 à 8 minutes, contre 12 minutes actuellement Les horaires des transports devant la gare Viotte seront ajustées aux horaires des trains avant 7h et après 19h.

avant 7h et après 19h. La desserte en soirée finira plus tard (1h30) les jeudi, vendredi et samedi soirs et terminera plus tôt (23h30) du dimanche au lundi.

finira plus tard (1h30) les jeudi, vendredi et samedi soirs et terminera plus tôt (23h30) du dimanche au lundi. Les lignes de tram et les "lianes" 3 à 6 ne changeront plus de fréquence durant les petites vacances scolaires .

. Un service " Ginko cliniques " reliera la polyclinique de Planoise à la clinique Saint-Vincent.

" reliera la polyclinique de Planoise à la clinique Saint-Vincent. " Ginko Access ", service destiné aux personnes à mobilité réduite, sera étendu aux quinze nouvelles communes de l'agglomération (Saint-Vit, Devecey…)

", service destiné aux personnes à mobilité réduite, sera étendu aux quinze nouvelles communes de l'agglomération (Saint-Vit, Devecey…) Le nouveau tracé des lignes sera disponible fin juin.

Infos +

Michel Loyat, vice-président du Grand Besançon en charge de la mobilité et des transports, invite les habitants aux trois prochaines réunions publiques concernant le nouveau réseau Ginko 2018 :