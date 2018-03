Rentrée universitaire : 604 places supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté

25 millions d'euros supplémentaires ont été attribués à la création de ces nouvelles places en université par le gouvernement. "Chaque rectorat a travaillé de manière très étroite avec les universités pour identifier les filières qui nécessiteraient des places supplémentaires à la rentrée prochaine", explique le rectorat de Besançon.





Sur ces 19 000 places supplémentaires, environ 17 000 sont en licence, pour moitié des filières en tension à l’échelle nationale (plus de 8.000 places en sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS, droit, éco-gestion et première année commune aux études de santé - PACES, notamment) et pour l’autre moitié des filières en tension à l’échelle locale. 2.000 places concernent les brevets de technicien supérieur (BTS).