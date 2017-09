"J'ai voulu garder l'authenticité du lieu. Je ne l'ai pas modifié mais seulement rénové", précise Eric Fieg, le gérant du restaurant. A 58 ans, cet ancien technicien son et éclairage du Kursaal de Besançon a longtemps travaillé à proximité du restaurant : "nous avons passé des soirées mémorables, cet endroit est vivant et quand j'ai su qu'il était à vendre je me suis lancé", explique-t-il.

Des horaires adaptables à la clientèle

Le concept "Bonne bouffe à la bonne heure" s'adresse aussi aux spectateurs et troupes qui se produisent au Kursaal à proximité : "les horaires du restaurant pourront être adaptés aux groupes de théâtre par exemple", explique le gérant. "Je veux que le Cercle Suisse soit ouvert à tous, qu'il n'y est pas de barrières, que cela soit vivant".

Une carte à la frontière de la France et la Suisse

Avec ses deux cuisiniers et son serveur Jonathan, le gérant prévoit des assiettes typiques Franco-Suisse comme la "rösti-cancoillotte-saucisse de Morteau". La fondue sera, elle, complétement suisse avec 50 % de gruyère et 50 % de vacherin fribourgeois.

Des truites du Val de Cusance dans le Doubs seront mises dans un aquarium dans la salle principale du restaurant pour être ensuite amenées en cuisine : "le cuisinier viendra les chercher devant les clients", explique Eric Fieg. Pour les soirées froides d'hiver, un plat d'antan sera proposé chaque jour en cocotte "cela ira du petit salé au coq au vin. Nous proposerons des plats d'antan que les gens ne font presque plus".

