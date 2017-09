Restaurant Le Pixel à Besançon : dans la peau d'une personne aveugle le temps d'une soirée...

Entrer dans un restaurant, mettre un bandeau sur les yeux, chercher sa table et déguster un repas sans savoir ce qu'il y a dans votre assiette et tenter de deviner chaque aliment, chaque saveur jusqu'à la moindre épice… C'est une expérience que propose Le Pixel plusieurs fois dans l'année. Pourquoi ? "On trouvait intéressant de sensibiliser le grand public" à ce type d'expérience nous confie Roxane Taron, chargée de communication du Pixel. Cette soirée est organisée en partenariat avec l'association HAÜY qui aide à améliorer le quotidien des personnes aveugles. Une partie des bénfices sera reversée à cette association.

Deviner ce qu'il y a dans l'assiette…

Et non, les clients ne peuvent pas choisir ce qu'ils vont manger ! Ce serait trop facile… Un menu unique est proposé, composé de multiples aliments. "Le chef essaie de plaire à tout le monde en créant des plats avec du poisson, de la viande, des légumes, des féculents que l'on a l'habitude de manger en jouant avec les textures, les épices, etc.", nous précise Roxane.

Le Pixel, un restaurant pas comme les autres…

Le restaurant Le Pixel, ouvert depuis 4 ans à la Cité des Arts, fait partie de l’établissement Solidarité Doubs Handicap, et fait donc partie du secteur du travail adapté (ESAT).

L’activité de restauration est un outil support pour l’insertion par le travail des personnes handicapées. "Le Pixel permet d'ouvrir les métiers de la restauration aux personnes en situation de handicap", indique Roxane Taron, "et sont encadrées par du personnel qualifié."

Il reste environ 10 couverts pour cette édition de la "soirée à l'aveugle". Une cinquième édition est prévue jeudi 12 octobre. Pensez à réserver.

Deux formules au choix :

Entrée-plat-dessert-café : 29,90 euros

Entrée-plat-dessert-café et 3 verres de vin : 39,90 euros

Infos +