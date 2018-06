Restauration de la Tour de la Pelote : Besançon primée…

Après la labellisation "année européenne du patrimoine" obtenue par Besançon pour sa programmation autour du 10e anniversaire de l’inscription des fortifications Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est maintenant à la Tour de la Pelote d’obtenir la distinction du prix départemental décerné par un jury régional.

Toute une histoire...

La Tour de la Pelote a été construite vers le milieu du XVe siècle puis Vauban l’intègre à son système de fortification la fin du XVIIe siècle. Elle est inscrite depuis 2008, avec la Citadelle de Besançon et les autres fortifications bisontines, au Patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant que réseau des sites majeurs de Vauban.



En 2013, la Tour de la Pelote avait été gravement détruite par un incendie accidentel, qui n’avait laissé derrière lui que les murs de l’édifice.



Pour sa restauration, "d’importants moyens ont été alloués par la municipalité, la Direction régionale des Affaires culturelles (conservation régionale de monuments historiques) et la Région Bourgogne-Franche-Comté", précise la Ville de Besançon.

Une charpente "reconstruite à l'identique"



Une étude d’archéologie du bâti et de longs travaux de restauration ont permis de restaurer l’édifice de son état "Vauban" de la fin du XVIIe siècle. "La charpente a été reconstruite à l’identique selon des techniques et des savoir-faire traditionnels et l’intégralité de l’édifice a retrouvé son authenticité architecturale", explique la Ville. Sa restauration s’est achevée en 2017.

Info +

Le concours des "rubans du Patrimoine" a été créé en 1994. Il distingue et récompense, par des prix nationaux, régionaux et départementaux, des communes ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Le concours est organisé par la Fédération Française du bâtiment, l’Association des Maires de France, la Fondation du patrimoine et la Caisse d’Épargne.