Résultat des épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers : 17 sélectionnés pour la finale

Le 6 mai 2017, se déroulait la finale régionale du parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers à Auxerre. 17 sapeurs-pompiers (hommes et femmes) ont été sélectionnés pour la finale nationale parmi les 70 concurrents.

Des catégories vétérans à minimes, onze hommes et six femmes ont été sélectionnés. Durant le concours, le SDIS 25 a remporté 12 titres de champion régional en individuel et trois titres par équipe.

La finale aura lieu le samedi 24 juin 2017 à Obernai en Alsace.

