Résultats des prix de l'édition 2017 Franchement Bois

Dans le but de promouvoir et d'encourager les acteurs de la filière de la région, les professionnels du secteur (architectes, bureaux d'études, designers, décorateurs et architectes d'intérieur), le palmarès s'est articulé cette année selon six catégories :

Aménagement intérieur et/ou extérieur

Logement collectif

Logement individuel

Extension, surélévation, réhabilitation

Bâtiment public, éducation et culture

Équipement public et bâtiment tertiaire

12 projets récompensés

Sur un total de 84 candidatures, recueillies du 8 décembre 2016 au 24 mars 2017, 12 projets se sont vus récompensés :

Aménagement intérieur et/ou extérieur

Lauréat Aménagement : Réhabilitation des espaces collectifs du collège Saint-Exupéry à Mâcon (71) Trophées remis à Mesdames Véra Deligiannidis (MODULART) et Pascale Bas (architecte)

Prix de la performance technique : Passerelle de Bouverans (25) Trophée remis à Jean-Michel Lhommée (Lhommée Jean-Michel Architecte)

Coup de coeur du jury : Reconversion du presbytère de Lantenne-Vertière (25) Trophée remis à Vincent Lombard (SCP Architectures Amiot Lombard)

Logement individuel

Lauréat logement individuel : Maison individuelle à Cosne-Cours-sur-Loire (58) T rophée remis à Jordi Pimàs (Studio1984)

rophée remis à Jordi Pimàs (Studio1984) Mention intégration paysagère : Maison sur l'étang à Ménetreuil (71), Trophée remis à Jean-Paul Depardon (BET Best Energétique) au nom de M. Séverin Perreau (architecte)

Extension, surélévation, réhabilitation

Mention requalification et transformation d'un lieu : Le Clos des Arts à Varennes-lès-Mâcon (71) Trophée remis à Rudy Toulotte (architecte, Atelier DT)

Lauréat réhabilitation : Rénovation d'une église à Tavey (70) Trophée remis à Guillaume Aubel (Beluga Studio SAS)

Bâtiment public, éducation et culture

Mention spéciale équipement sportif : Espace aqualudique de Chalain à Doucier (39) Trophée remis à Frédéric Bois (A+U Agence F BOIS architecte)

Lauréat bâtiment public, éducation et culture : Salle communale du Chambon à Marmagne (71) Trophée remis à Benoît Contet et Martine Fabre-Aubrespy (AMD Architectes Ingénieurs)

Équipement public et bâtiment tertiaire