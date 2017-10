Résultats du jeu-concours des plus belles photos d'automne en Franche-Comté…

Vous avez été 263 photographes amateurs à participer à notre jeu des plus belles photos d'automne en Franche-Comté entre le 24 et 29 octobre 2017 ! Malgré les nombreux magnifiques clichés que nous avons reçu, seulement quatre gagnants et gagnantes remportent deux places de cinéma au Mégarama Ecole Valentin…