RESULTATS du jeu-concours pour assister au dernier gala de boxe du Locale Boxe Club

Les gagnants et les gagnantes qui ont été les plus rapides à nous envoyer un mail de participation et qui remportent deux places pour assister au gala du Locale Boxe Club sont :

Lucas Stéphane Marc Mougin Youssef Alluch Amélie Vannet Renaud Rollier François Tournier Véronique Pauxao Arnaud Verdenet Ludovic Rattot Salah Yennek Stéphane Plantin Pascal Chaudey Typhene Tella Bérénice Damo Lucie Jean

Merci à toutes et à tous pour votre participation !