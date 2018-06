Retour en images sur les puces d'été à Micropolis Besançon…

De la malle de voyage de l'arrière-grand-père, au service en porcelaine de mamie, en passant par des luminaires fantastiques ou de vieux sièges de la SNCF, tout le monde a pu chiner à son goût ce week-end.

En plus des idées déco pour la maison ou le jardin, il était possible de participer à un concours de dessin pour les plus jeunes. Pour les plus grands, quatre voitures de collection (années 50 et 60) étaient exposées par l’association PVA (passionnés de Véhicules Anciens) avec une Ford Vedette 1953, une Dauphine 1959, une 403 cabriolet 1960 et une Simca coupé de ville 1955.