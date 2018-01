Retour sur les grandes crues historiques à Besançon...

"Au-delà de 6,80m à la station de Besançon, le centre-ville de Besançon et les communes limitrophes sont inondés. À la cote de 7,80-7,90m à la station de Besançon, on observe la sur-verse sur les quais à Besançon", explique le service de prévision de crues. Et bien, c'est ce qui est arrivé lors de la grande cure de 1910 à Besançon. Le maximum observé à Besançon était alors de 9,57 m…

Voici le récapitulatif des grandes crues à Besançon :

CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s) Date Côte Débit février 90 7.77 1 430 février 1910 9.50 janvier 1955 7.45 1 170 février 1970 7.06 1 120 mai 1983 7.54 1 230 décembre 1995 6.44 914 février 1999 7.06 1 090 mars 2001 6.57 949 10 mars 2006 7.10 1 110

Les données publiées proviennent des réseaux d'hydrométrie des services de l'État du bassin RM (DREAL, DDT), ainsi que de leurs partenaires (collectivités territoriales, gestionnaires d'ouvrages hydrauliques, concessionnaires…) il s'agit de données "temps réel", ni critiquées, ni validées, susceptibles d'être modifiées et n'ayant aucune valeur officielle.

"Certaines inondations sont plus remarquables que d’autres et celle de 1910 va bien vite battre le record de la crue de 1882. Avec une montée horaire de 13 cm, le pic de la crue est de 9m57 le 21 janvier à 3 heures du matin, soit 72 cm plus haut que le niveau atteint en 1882", selon la Ville de Besançon.



Chronologie de la crue de 1910

Hauteurs relevées à l'échelle de la navigation du Moulin Saint-Paul à Besançon :

Lundi 18 janvier : 3.48 m à 7 h

Mardi 19 janvier : 3.88 m à 7 h, 5.96 m à 23h

Mercredi 20 janvier : 7.25 m à 7 h, 8.40 m à 15h, 9.32 m à 23h

Jeudi 21 janvier : 9.57 m à 3h00, 9.20 m à 7h00, 8.50 m à 16h00

Vendredi 22 janvier : 7.27m à 7 h

Samedi 23 janvier : 5.98m à 7 h

Dimanche 24 janvier 4.65m à 19h



Info +

On parle d’un coût total de la crue à Besançon de près de deux millions de francs de l’époque, soit près de 6.5 millions d’euros selon les valeurs de l’INSEE. La Ville et l’Etat vont devoir investir massivement pour reconstruire la ville. Les dépêches lancent des souscriptions pour venir en aide aux plus démunis dans l’attente de la reprise du travail