Revitalisation des centres-villes : Besançon fait partie des 222 villes retenues

Lancé mi-décembre, le plan doit permettre de mobiliser plus de cinq milliards d'euros sur cinq ans pour ramener notamment des habitants et des commerces dans les coeurs de ville désertés. La liste des villes retenues a été annoncée par le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard, lors d'un déplacement à Châtellerault (Vienne).

Réparties sur l'ensemble du territoire, les 222 villes devront engager "la phase de préparation" de leur projet de redynamisation au printemps 2018. Le plan du gouvernement a été élaboré en collaboration avec l'association "Villes de France", qui regroupe les villes moyennes, et les organismes publics partenaires.

Il vise notamment à acquérir et réhabiliter des logements, améliorer leur performance énergétique, "développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d'implantation avec la périphérie", indique le ministère de la cohésion des territoires.

Accompagner la transition numérique

"Action cœurs de ville" entend également "accompagner les commerçants dans la transition numérique" et simplifier leurs démarches d'implantation en centre-ville. Les premières mesures visent "plus globalement à améliorer les conditions de vie des habitants et conforter le rôle de ces villes comme moteur de développement du territoire à une échelle régionale, en complément des métropoles".