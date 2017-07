Depuis l'arrivée des beaux jours, quatre fonctionnaires de police sont mobilisés sur la lutte contre les rodéos. Depuis dès 2017, 42 véhicules deux roues et quads sont immobilisés (voir photo). S'ajoutent quatre procédures de mise en danger pour la vie d'autrui, cinq interpellations pour refus d'obtempérer ainsi que des infractions connexes telles que le vol de véhicule, consommation et trafic de stupéfiants, etc.

Pourquoi faire des rodéos ?

Lorsque les forces de l'ordre demandent pourquoi les personnes interpellées font du rodéo, les réponses sont plutôt surprenantes comme "Je ne savais pas que c'était interdit". Pour Amaury Feuvrier, commissaire de police en charge de la sécurité publique, "ils veulent faire les beaux devant les jeunes des quartiers".

Aujourd'hui, la police observe "une quasi-disparition du phénomène de masse", c'est-à-dire que les rodéos ne se déroulent pas forcément en même temps dans les quartiers touchés.

Les profils des personnes interpellées sont des hommes entre 14 et 23 ans.

La police n'intervient pas directement lors des rodéos. Pourquoi ? Selon Rachid Benazrine, commandant de police, nous répond dans notre interview vidéo ci-contre.