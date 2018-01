Routes coupées : deux déviations mises en place

La route RD30 entre Moncey et Chaudefontaine est barrée et déviée par la RD14-Rigney et RD486-Corcelle Miesllot-Chaudefontaine.

La RD 39 au niveau de Laval-le-Prieuré a été déviée suite à des chutes d'arbres sur la chaussée ce mercredi 3 janvier 2018. La déviation passe par les RD 20 et 128.

Aucune heure de fin de déviation n'est prévue.