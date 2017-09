RRun, la nouvelle boutique de sport à Besançon

Fabrice Hudry et Magali Pey-Piquard, les gérants de la boutique, se sont lancés dans une nouvelle aventure " le local était en béton, tout restait à faire". Travaillant "à quatre mains" pour faire naître l'établissement, ils n'ont pas lésiné sur le travail.

"C'est tout nouveau pour nous", explique Fabrice Hudy, "nous étions tous les deux comptables avant mais nous voulions changer d'orientation professionnelle". Ces passionnés de course à pied et de montagne ont alors saisi leur chance et suivi une formation dans les autres boutiques de la franchise pour apprendre les produits et les conseils afin d'aiguiller les clients.

Des textiles particuliers…

La boutique propose une collection femme "très colorée", précise le gérant, "cela change du gris et du noir". Fabriquées en laine de mérinos, les pièces permettent de "garder la chaleur produite par le corps dans le T-Shirt". Pratique en hiver mais aussi en été, cette laine "garde l'humidité et rafraîchit durant l'effort". La laine de mérinos se démarque ainsi des polyesters qui "gardent les odeurs".

RRun : de l'équipement hétéroclite

A côté des chaussures de trail, de route et les chaussettes de course, une gamme de fitness est proposée pour les salles de sport. Du matériel sportif est également mis en vente.

Pour ceux qui sont plus branchés hi-tech, des montres GPS, des bracelets de cardio et de suivi du sommeil sont disponibles pour "suivre son activité tout au long de la journée", précise Fabrice.

Après l'effort, le réconfort ? et bien cela sera dans des mesures bien cadrées que les coureurs mangeront après le sport. Tout une gamme nutrition est proposée par les deux associés.

A venir

Du matériel de triathlon va bientôt arriver en boutique. Reçu en quantité limitée, il est possible de le commander en boutique, par email ou téléphone.

Info +