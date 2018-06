Rulantica, le futur parc aquatique d'Europa Park

A l'été 2019 doit ouvrir le nouveau parc aquatique d'Europa Park, 'Rulantica'. Avec 150 millions d'euros injectés dans le projet, c'est le plus grand investissement du parc depuis sa création, en 1975. Et s'il est actuellement en travaux, on a déjà une idée très nette de ce qu'il y aura dans ce nouvel espace de 450 000 m2…