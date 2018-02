"Saint-Vit en une minute", le nouveau défi relevé par Didier Viodé

Le vidéaste Dider Viodé a fait une fois de plus le buzz avec "Saint-Vit en une minute" grâce à un hyperlapse. Il avait déjà fait "Besançon by night" et "City in Motion" : "Les milliers de photographies capturées vont donner après un traitement en post-production de courts films en accéléré qui vont défier notre perception du temps…", explique-t-il.