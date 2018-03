Saline Royale d'Arc-et-Senans : les événements à ne pas manquer en 2018

Résidence de Jordi Savall et du Concert des Nations

Jordi Savall

Jordi Savall est une personnalité musicale parmi les plus polyvalentes de sa génération. Depuis plus de cinquante ans, il découvre et interprète sur sa viole de gambe ou en tant que chef des merveilles musicales laissées à l’obscurité, l’indifférence et l’oubli. Ses activités de concertiste, de pédagogue, de chercheur et de créateur de nouveaux projets, tant musicaux que culturels, le situent parmi les principaux acteurs du phénomène de revalorisation de la musique historique.

Le Concert des Nations

Le Concert des Nations est un orchestre créé par Jordi Savall et Montserrat Figueras en 1989 afin de disposer d’une formation interprétant sur instruments d’époque un répertoire allant de l’époque baroque jusqu’au Romantisme (1600-1850). Le nom de l’orchestre provient de l’oeuvre de François Couperin Les Nations, un concept représentant la réunion des « goûts musicaux » et la prémonition que l’Art en Europe imprimerait à jamais une marque propre, celle du Siècle des Lumières.

La Résidence

Depuis 2016, le musicien Jordi Savall est artiste associé à la Saline royale, qui l’accueille en résidence avec son ensemble orchestral Le Concert des Nations. La cohérence artistique de ce projet au sein de la Saline royale, associée à la volonté de Jordi Savall de s’investir pleinement en Bourgogne - Franche-Comté, font de cette résidence une opportunité exceptionnelle pour (re)découvrir de vastes répertoires musicaux au gré de plusieurs concerts.

Dates des concerts :

Mercredi 28 mars 2018 : La Passion selon St Marc –Johann Sebastien Bach à Besançon

Samedi 9 juin 2018 : Music for the Royal Fireworks –Georg Friedrich Haendel à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Dimanche 17 juin 2018 : Les Nations –François Couperin à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Jeudi 12 juillet : Office de la semaine sainte -470 e anniversaire de Tomas Luis de Victoria à la Saline royale d'Arc-et-Senans

anniversaire de Tomas Luis de Victoria à la Saline royale d'Arc-et-Senans Dimanche 14 octobre 2018 : Judith triomphante –Antonio Vivaldi

Orpheus XXI : Musique pour la vie et la dignité

Lancé à l’initiative du musicien Jordi Savall, le projet Orpheus XXI a pour objectif de permettre l’intégration de musiciens professionnels réfugiés et de transmettre leur culture aux enfants et adolescents déracinés.

Aujourd’hui, le projet Orpheus XXI entre dans une nouvelle phase. À l’automne 2017, les ateliers hebdomadaires avec les enfants et les jeunes ont débuté en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi à Paris, Nantes, en Espagne, en Norvège ainsi qu’en Allemagne.

Ces ateliers, qui accueillent enfants et jeunes, réfugiés ou non, ont pour objectif la préservation d’un patrimoine de tradition orale, par essence fragile, et sa transmission dans le cadre d’un échange interculturel. Le résultat de ce travail avec les enfants donne lieu à des restitutions lors de mini concerts de proximité dans les écoles, les centres sociaux, les centres de loisirs, les EPHAD… En parallèle, l’ensemble Orpheus XXI se produira dans toute la France en 2018.

Concerts prévus :

Mardi 29 mai : concert au théâtre de Vesoul dans le cadre du Mois Voix d'enfants

Vendredi 22 juin : concert à l'abbaye de Noirlac

Lundi 25 juin : concert à Fès, Maroc dans le cadre du Festival des Musiques Sacrées du Monde

Vendredi 13 juillet : festival Les Suds à Arles

Samedi 14 juillet : concert à Aix-en Provence

Lundi 16 juillet : concert dans le cadre du festival de l'abbaye de Fontfroide

Samedi 21 juillet : concert dans le cadre des Rencontres musicales au Centre Européen de Conques

Dimanche 9 septembre : festival de musique de Besançon

Samedi 29 septembre : concert à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Luc Schuiten, architecte utopiste Belge et la saline Royale

Ledoux/Schuiten, deux penseurs de l’architecture qui se répondent et qui ont projeté des cités idéales, tantôt minérales ou végétales, lesquelles marquent leur époque tant par leur ambition que par leur ingéniosité.

Saline royale de Luc Schuiten qui exporte à travers le monde sa vision toute personnelle de ce que seront les plus grandes villes en 2100. Quand au 18e siècle, Claude Nicolas Ledoux s’inspirait de la chute d’une goutte d’eau pour dessiner la ville de Chaux, Luc Schuiten se laisse guider aujourd’hui par la perfection et la beauté de la nature pour proposer ses Cités Végétales.

En 2018, les projections visionnaires de Luc Schuiten se déclinent donc dans l’exposition Les Panoramas de 2100 et inspirent les jardins du 18e festival. À quoi ressembleront la planète, nos villes et Arc-et-Senans au siècle prochain ? Réponse lors de l'exposition temporaire…

Exposition temporaire du 7 avril au 21 octobre 2018 avec une inauguration le samedi 7 avril à 6h30. Des maquettes et des inventions seront présentées.

Luc Schuiten côté jardin

Du 2 juin au 21 octobre 2018. Inauguration le samedi 2 juin à 16h30.

L'univers de l'architecte sera projeté dans les jardins sous le concept de "Cité végétale". "Cela a été travaillé par des écoles nationales du paysage a qui le thème de l'année a été envoyé et qui proposent des projets par jardin", explique la Saline.

Autour de ces jardins et expositions, des ateliers sont organisés pour les enfants ainsi que des actions de groupes, des visites guidées proposées pendant l'été.

Le premier jardin, Vertigo, propose une immersion dans un univers mêlant la régularité architecturale des tours des villes à la folie organique de la nature. Gagnées par des plantes grimpantes avides de lumière, les tours se parent de couleurs, d’odeurs au son du bruissement des feuilles. Après avoir été spectateur, le visiteur devient acteur.

Les autres jardins à visiter : le jardin des émergents, La cité lotus, La cité des vagues, Le jardin de vasques.

Activités thématiques

(autour de l'univers de Luc Shuiten)

UTO P’TITS

Pour la saison culturelle 2018, la Saline royale propose les après-midis Utop’tits dédiés aux enfants à partir de 4 ans. Cette année, les ateliers porteront sur l’exposition Les Panoramas de 2100 et le Festival des jardins Luc Schuiten côté jardin.

Dates des ateliers :

jeudi 12 avril, samedi 21 avril, samedi 26 mai, samedi 23 juin,

samedi 22 septembre, samedi 13 octobre, jeudi 25 octobre, samedi 10 novembre.

HORS LES MURS

Les actions « hors-les-murs » sont menées dans les établissements scolaires, associations, médiathèques, maisons de retraite…de la région toute l’année autour de l’exposition Les Panoramas de 2100 et de l’univers de Luc Schuiten.

ACTIONS GROUPES JEUNE PUBLIC

La Saline royale a mis en place une série d’activités à destination du jeune public en groupes (scolaire ou non) dès 4 ans. L’oeuvre de Luc Schuiten est abordée de manière ludique et pédagogique au sein d’ateliers ou à travers des visites commentées de l’exposition et du Festival des jardins.

VISITE-DÉCOUVERTE

Cet été, des visites commentées autour de l’exposition Les Panoramas de 2100 et du Festival des jardins Luc Schuiten côté jardin seront proposées aux visiteurs de la Saline royale

Les Grandes Rencontres de la Saline

Colloque européen Terra Salina : Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018

Dans le cadre de son projet de coopération transfrontalière « Terra Salina – Patrimoine du sel » financé dans le cadre du programme INTERREG V France-Suisse, la Saline royale accueille les 5 et 6 Avril 2018, à Arc-et- Senans, les rencontres européennes intitulées Le sel : histoire, patrimoine et tourisme ou comment les représentations culturelles, les mémoires ouvrières, les initiatives individuelles ou collectives, les choix politiques, les opportunités économiques ont conduit à des modèles de transmission et de reconversion du patrimoine du sel. Les intervenant(e)s viendront de Suisse, du Royaume-Uni, d’Espagne, de Pologne, d’Autriche, de Roumanie…

Dîner-concert sur les routes du sel

Jeudi 5 avril à 20h

Dîner organisé dans le cadre du colloque international le sel : histoire, patrimoine et tourisme et réalisé par Fabrice Courbet sur une idée originale de Jean-Paul Jeunet, cuisinier 2 étoiles Michelin, accompagné par l’ensemble interculturel Orpheus XXI.

Utopie et tolérance

Samedi 8 et Dimanche 9 septembre 2018

L’utopie, très chère à Claude Nicolas Ledoux, se retrouve une nouvelle fois sur le devant de la scène. Faisant l’objet d’une véritable fascination contemporaine, il semblerait que nous n’ayons jamais plus entendu parler de ces sortes d’espaces – résonnant comme des affirmations d’un idéal qui se voudrait commun -, que ces cinq dernières années. Le colloque Utopie & Tolérance, organisé en coproduction par les Universités Populaires du Théâtre et la Saline royale, ne déroge pas à ce phénomène. Arborant l’apanage de conventions novatrices par le format qu’il sous-tend (sur le mode de représentations théâtrales), ce colloque a pour visée d’établir un lien intellectuel et philosophique intrinsèques à la proximité géographique de trois auteurs francs-comtois (Jean-Noël Jeanneney, Voltaire et Victor Hugo) et d’y voir s’y dessiner un fort sentiment de valeurs et d’idéologies partagées.

Jules Verne, les voyages en ballon

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Une cinquantaine de montgolfières décolleront de la Saline...

Colloque en partenariat avec la Société Jules Verne et le collectionneur turinois Piero Gondolo Della Riva.

Fête du ciel : Quarantième anniversaire de l’association de montgolfières. Les Vents du Futur avec des animations diverses (envol de 50 montgolfières, voltige aérien, drone, vols en montgolfières, feu d’artifice...)

Camus et la poésie

28, 29 et 30 septembre 2018

Colloque sur Albert Camus avec un spectacle autour de sa nouvelle, l’Hôte, réunissant le dessinateur Jacques Ferrandez, le comédien Daniel Mesguich et l’ensemble Orpheus XXI avec Jordi Savall.

Les Grands événements

Lux Salina #3

Du 20 juillet au 18 août 2018

Spectacle d’images, de musique et de théâtre à grande échelle, Lux Salina retrace artistiquement les différentes périodes de l’histoire et de la vie de la Saline royale du XVIIIe siècle à aujourd’hui et invite à plonger dans la prolifique et géniale pensée de l’architecte Claude Nicolas Ledoux. Lux Salina propose sept tableaux thématiques associant des images animées de très grand format, des jeux de lumière, une musique composée spécialement par Bruno Coulais et une « caravane du sel » d’une centaine de personnes.

Le spectacle Lux Salina#3 se déroule à quinze reprises en juillet et en août 2018 :

Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Samedi 28 juillet

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

Samedi 4 août

Jeudi 9 août

Vendredi 10 août

Samedi 11 août

Mercredi 15 août

Jeudi 16 août

Vendredi 17 août

Samedi 18 août

Les Cités végétalesde la Saline Royale

Concert par l'orchestre des jardins musicaux mercredi 15 août 2018

Gioachino Rossini (1792-1868) : Ouverture du Barbier de Séville, A Questo Seno (La Gazza Ladra), Cruda Seno (L’Italiana in Algeri)

Manuel de Falla (1876-1946) : L’Amour Sorcier (El amor brujo) Direction, Valentin Reymond ll y a près de 35 ans, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond fondent l’Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN). En 1998, l’Opéra Décentralisé se « sédentarise » et ses fondateurs créent, à Cernier, Les Jardins Musicaux, un festival principalement dédié à la musique des 20e et 21e siècles. Ils y présentent, dans un lieu réhabilité pour le Festival - La Grange aux Concerts - un répertoire de plus de six cents oeuvres. Depuis 2006, le concept de Bal(l)ades… a pris vie. Les Jardins Musicaux se rendent régulièrement en Franche Comté, à la Saline royale d’Arc-et-Senans, dans le Parc régional Chasseral et depuis 2017, dans le Parc du Doubs.

Tail des 2 salines

Dimanche 7 octobre 2018

Troisième édition du Trail des 2 Salines qui relie la Grande Saline de Salins-les-Bains à la Saline royale d’Arc-et-Senans à la découverte des paysages emblématiques du Doubs et du Jura, de l’ancien saumoduc aux vallées préservées de la Furieuse et de la Loue.

Foire aux plantes

(fête de clôture du 18e festival des jardins)

Dimanche 21 octobre 2018

Cette année encore, la Saline royale fête la clôture de son Festival des jardins. Nous vous proposons de célébrer cet événement lors d’une journée exceptionnelle où l’univers des jardins sera mis à l’honneur grâce à la présence de nombreux exposants de qualité. Pépiniéristes, horticulteurs et artisans présenteront leur production : plantes vivaces rustiques, plantes grasses et caudex, hortensias, graminées, clématites, arbres fruitiers, plantes aromatiques et médicinales biologiques ainsi que de la décoration de jardin, art floral, miel, du safran ou encore des tisanes

C'est l'hiver à la Saline

Marché de noël : 24/ 25 novembre et le 1 er et 2 décembre 2018

24/ 25 novembre et le 1 et 2 décembre 2018 Patinoire : novembre 2018-janvier 2019

Les fêtes de fin d’année célébrées à la Saline royale sous l’appellation C’est l’hiver à la Saline s’ouvrent en novembre 2018 par la 2e édition dumarché de Noël. Deux week-end, ponctués d’animations, dédiés aux métiers d’art et aux savoir-faire de l’artisanat. Pour la 2e année, la patinoire couverte de 300m2 sera installée au coeur de la Saline royale avec un décor hivernal emprunté au monde de Jules Verne.