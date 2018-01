Pas moins de 74 exposants venant de partout en France et d'Europe proposent notamment des objets des années 40, 50, 60 et 70, des vinyles, des vêtements et des accessoires au style rétro pour homme et femme.

"C'est vraiment une super idée qu'il y ait ce type de salon à Besançon, il devrait y en avoir plus souvent et l'été !", nous confie Myriam, une jeune femme au look pin-up. "Ça ne fait pas 15 minutes que je suis arrivée et j'ai déjà acheté deux gilets, un bandeau et une carafe vintage… La carte bleue va chauffer aujourd'hui !", ajoute-t-elle.

Et elle n'est pas la seule ! Nous croisons Victor qui lui, se tourne vers les stands de vinyles et objets rétro : "Dans mon sac j'ai deux vinyles et deux CD de Black Sabbath et Arcade Fire et là, je me dirige tout droit vers un objet que j'ai repéré sur un stand en arrivant, une essoreuse d'un autre temps !", nous explique-t-il.

Côté prix, il y en a pour toutes les bourses ! Si les objets vintage peuvent paraître chers chez certains brocanteurs, quelques exposants très accueillants sont ouverts à la négociation.

Infos +

Le salon est ouvert jusqu'à dimanche 21 janvier.

D'autres événements se déroulent ce week-end à Micropolis tels que le Asia Events, dans un univers geek et manga ainsi que le parc d'attractions Luna Park.

Infos pratiques