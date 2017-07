Salon de la mariée à Besançon: changement d'organisateur

La SEM Micropolis ne sera donc plus en charge du salon des mariés de Besançon. Les deux parties (SEM Micropolis et Magique Evènement) précisent que "le salon des mariés de Besançon se déroulera toujours au sein de Micropolis et qu'il bénéficiera de ses ressources techniques et organisationnelles".

La société Magique Evènements dirigée par Eric Sébastien et Julien Thomas "connait depuis quelques années un développement important", est-il précisé. Ils gèrent notamment le salon des mariés des villes d'Annecy, Neuchâtel et Dijon.