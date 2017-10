Salon de l'alternance et de l'emploi : un salon pour les 16-30 et personnes en situation de handicap

Cette manifestation a pour objectif de :

Diversifier et dynamiser l’offre de services de la Mission Locale,

Renouer des partenariats en co-construisant des actions communes,

Renforcer la coordination des différents acteurs,

Informer sur les dispositifs et les outils existants,

Identifier et activer les leviers susceptibles de faciliter l’entrée en apprentissage ou en emploi,

Améliorer l’accès à l’apprentissage et l’emploi des personnes en situation de handicap,

Apporter des réponses concrètes aux visiteurs

Seront présents sur le salon plusieurs centres de formation, des employeurs et des partenaires tels la maison départementale des personnes handicapées, lAadapei (insertion+), la Chambre de Métiers Interdépartementale et l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, etc.

Info +

La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon compte actuellement 39 professionnels répartis sur différents sites ; Besançon et ses quartiers (siège situé rue Midol, permanences à Clairs-Soleils, Palente, Montrapon, la Grette, Planoise), des antennes et permanences situées à Ornans, Baume les Dames, Saint-Vit, Quingey, …

La Mission Locale du Bassin d’Emploi de Besançon est une association loi du 01/07/1901. Ses objectifs sont d’accueillir, d’informer, d’orienter les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou universitaire, et de faciliter leur insertion sociale et professionnelle (formation, emploi, logement, santé, culture). Elle accompagne ainsi chaque année aux environs de 3500 jeunes différents sur le bassin d’emploi de Besançon.