"La différence avec les autres salons de l'érotisme c'est que nous mettons en avant les côtés extrêmement glamours, festifs et sexy haut de gamme sans tomber dans la pornographie, c'est soft", nous confie Xavier Dessaigne, l'un des directeurs de DLShow & Events, société organisatrice du salon avec Karim Laïd, "On met le paquet en terme d'artistes qui viennent de toute l'Europe pour faire des shows sexy mais pas uniquement…".

A Mulhouse, le dernier salon So Sexy en date qui s'est déroulé en octobre 2016, Xavier Dessaigne ne cache pas sa surprise quant aux âges des visiteurs : "On a accueilli des gens entre 20 ans et 70 ans et 90% de couples" en précisant que "les gens qui viennent en salon de l'érotisme y passent en moyenne 6 heures".

"L'érotisme démocratisé"

Pour l'organisateurs de l'événement, "on sait que l'érotisme, le libertinage, le sexe, les sex-toys se sont extrêmement démocratisés, on est en pleine évolution !" et d'ajouter : "les sites porno comme New Porn par exemple, la télévision, les médias en général ont participé à cette démocratisation".

Toutefois, Xavier Dessaigne le précise souvent dans ses propos : "nous faisons très attention à ce que nous proposons restent toujours classes dans nos salons".

"La femme mais pas objet"

Les anciens salons de l'érotisme à Besançon ont été qualifiés de "salon de la prostitution légale", "dégueulasse", "porno bas de gamme", etc. L'organisateur se défend de proposer de la pornographie où la femme est un "objet". "J'ai invité une membre d'une association féministe à Mulhouse et elle en sortie surprise de la qualité des spectacles où il n'y a aucune dégradation de la femme. Nous sommes très vigilants là-dessus : on sélectionne et on valide tous les shows", assure-t-il.

Si la majorité des shows prévus sont réalisés par des femmes, il y aura également l'intervention de chippendales pour celles et ceux qui aime ça !

Luna Rival, égérie du salon

Luna Rival s'est dans un premier temps tournée vers des études d'hôtellerie mais elle a très vite été attirée par le monde du charme et de la pornographie. Elle attend ses 18 ans pour commencer à faire des show en cam, mais elle veut plus et se dirige naturellement vers le cinéma pornographique. Elle tourne ses premières scènes en 2015 sous le nom de Loup Rival.

Elle tourne rapidement pour d'importants réalisateurs tel que John B. Root, Marc Dorcel, Rocco Siffredi. Elle est l'une des actrices principales des films Equinoxe et La Fleuriste. Sa notoriété ne cesse de croître et Luna Rival compte conquérir le cinéma pronographique international. Elle se définit comme ayant un profil "teen/performeuse".

Elle réalisera des shows tout au long du salon de l'érotisme à Besançon.

PussyKat, star du X internationale, en invitée

D'origine viêtnamienne, PussyKat n'a pas l'intention de se cantonner au mannequinat et en accord avec son compagnon, décide de se diriger vers le cinéma X. Elle a tout juste 20 ans lorsqu'elle tourne sa première scène hard en 2010 avec son compagnon Leyliken, qui demeurera son unique partenaire à l'écran. En effet, si PussyKat est bisexuelle et tourne avec d'autres filles, Leyluken est le seul homme à qui elle accorde ses faveurs à l'écran, tout comme l'actrice Clara Morgane. En 6 ans de carrière, PussyKat a travaillé pour les plus grosses productions telles que Dorcel, Salieri, Babes, DDF, Realityking ou encore 21 sextury.

Elle proposera des shows tout au long du salon de l'érotisme à Besançon.

Infos +

Salon de l'érotisme So Sexy

Parc des expositions de Micropolis – 25 000 Besançon

Suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/salonerotiquebesancon/?hc_ref=SEARCH

L'intégralité de la programmation sur : http://salon-erotisme.com/

Tarifs :