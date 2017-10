Salon de l'habitat : trois jours pour repenser votre déco à Micropolis Besançon

Accès et + Micropolis Besançon Espace Nord, halls D1-D2, B1, A2 et A1 Entrée par les halls D1-D2. Pour votre GPS : 3 boulevard Ouest - 25000 Besançon : Parking gratuit et distributeur Automatique de Billets sur place. Stations de bus et tramway à proximité - Parc des Expositions : lignes 6 et 14 , Micropolis : lignes 1 et 2 (tram); 6, 14 et 51 à 58 ; Malcombe : lignes 1 et 2 (tram) -; Oratoire : ligne 4