Saône-et-Loire: un homme mis en examen pour meurtre après un coup de couteau mortel

Le suspect, placé en garde à vue jeudi, "a été mis en examen pour meurtre et écroué", a précisé le ministère public, qui se refusait dans l'immédiat à donner plus de détail sur les circonstances. Selon le Journal de Saône-et-Loire, un différend routier aurait éclaté sur un rond point de la ville entre le suspect et la victime de 32 ans.