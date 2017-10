Sept ans déjà que le magazine est en kiosque et que les amoureux de la gastronomie comtoise les collectionnent jalousement au fil des saisons. Le premier numéro date de novembre 2010. Ayant atteint l'âge de raison, le magazine a fait peau neuve avec une nouvelle maquette plus moderne et dynamique tout en conservant les fondamentaux autour des "saveurs et arts de vivre de nos régions…"

Tiré à 12.000 exemplaires, le magazine propose de retrouver l'essence même et les effluves de la Franche-Comté à travers des reportages et des rencontres avec des producteurs, des chefs qui nourrissent toujours un menu de plus de 50 recettes par numéro.

"Comtois Je cuisine est comme une injonction, une déclaration et fierté de pouvoir cuisiner les produits de notre terroir. Ce nouveau titre se veut plus engageant et plus impliquant" indique Philippe Legrand, directeur de publication du magazine (agence Dartagnan).

Les nouvelles "balades gourmandes" associent la découverte patrimoniale et touristique d'un territoire avec son pendant culinaire. Idéal pour une idée de week-end à deux pas de chez soi. "Nous avons gardé la philosophie - le culinaire et la gastronomie restent l'ADN du magazine – mais en donnant un nouvel élan et une nouvelle existence à ce titre. Nous aimons aller à la rencontre des producteurs de la région qui sont étonnants et d'une richesse insoupçonnable…"

Et fusion des régions oblige, une nouvelle rubrique "Nos amis bourguignons" tend à faire le lien entre la Franche-Comté et la Bourgogne. Numéro d'automne oblige, "Comtois je cuisine" a réalisé pour ce numéro un focus sur le pinot noir dans les vignes de Bourgogne... mais aussi du Jura !