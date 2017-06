Savez-vous combien de chats, chiens et furets ont été perdus en Bourgogne-Franche-Comté en 2016 ?

Un chat se perd toutes les 14 minutes selon l'I-Cad, en charge du fichier national d'identification des carnivores domestiques (chiens, chats, furets) avec le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt.

A l'approche des grands départs en vacances, I-CAD fait le point sur les derniers chiffres et en profite pour "rappeler aux propriétaires d’animaux de compagnie que l’identification est désormais obligatoire pour les chiens et les chats, et que la mise à jour régulière des coordonnées est fortement recommandée pour partir l’esprit tranquille".

Les trois races de chiens qui se perdent le plus :

Le Terrier Jack Russel

Le Yorkshire Terrier

Le Chihuahua

Les trois race de chats qui disparaissent le plus :

L'européen

Le Persan

Le Maine coon

"Un animal perdu a 40 % de chances en plus d’être retrouvé s’il est identifié !"

C'est en Ile de France qui totalise le plus grand nombre de perte avec 11.934 animaux perdus, l'Occitanie arrive en deuxième avec 6.980 et enfin la Nouvelle-Aquitaine avec 6.747.

14.347 chiens, chats et furets ont néanmoins été retrouvés en France 2016 grâce à leur identification dont 4.750 chats, 9.581 chiens et 16 furets. 44.437 animaux (trouvés sur la voie publique) ont été placés en fourrière dont 40.645 chiens. Un pic a été constaté sur le mois de juillet…