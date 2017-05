Sécheresse : attention aux risques d'incendie

"L’épisode de sécheresse que nous vivons actuellement à Besançon et globalement en France, impose, dès à présent, la question des risques d’incendies" indique dans un communiqué la Ville de Besançon. "Cette année encore, les faibles précipitations et les températures élevées des derniers mois assèchent les sols et la végétation. De plus, de nombreux buis, victimes de la chenille de la Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) ajoutent un réseau d’arbustes très secs".

out mégot jeté, tout foyer en plein air peut se transformer en un départ de feu dans ces conditions de sécheresse. La Ville de Besançon appelle à la vigilance de tous, en forêts, mais aussi là où les herbes sont sèches.