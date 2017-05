Second tour : ce que nous apprennent les tweets des candidats

Collecter les tweets et les agencer de façon spécifique pour permettre à chacun d’observer, d’analyser et de comparer les tendances des deux candidats : c’est ce que permet l’application mise au point par deux ingénieurs Montbéliardais. Entre lundi 24 avril et vendredi 5 mai 2017, les 1.039 tweets émis par Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont été passés au crible. En voici quelques exemples :