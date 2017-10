Sécurité routière : 60 000 kits de visibilité vont être donnés en France

Un pic d'accidentalité routière a été constaté de "+47% pour les piétons en fin de journée", nous explique-t-on. Pour la tranche horaire 17h-19h, "l'augmentation des accidents corporels est de 47 %'"

Concernant la mortalité routière des piéton, cette dernière arrive à son pic en "automne-hiver avec 43 % du total annuel sur les quatre mois d'octobre à janvier". Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ce surplus d’accidents serait "une conséquence du temps d’éclairage réduit, les piétons étant difficilement perçus par les autres usagers, alors qu’ils ont l’impression d’être vus".

60 000 kits distribués

Pour contrer ce phénomène, 60 000 kits de visibilités seront distribués en France et différentes actions seront menées notamment par les préfectures et représentants Agéa comme des stands, des animations, des rencontres, des ateliers mécanique vélo, des contrôles du bon éclairage des véhicules. Les agents généraux d'assurance distribueront ces kits de mi-octobre à mi-novembre 2017. Ils comprennent : un gilet jaune, un sac à dos jaune avec bandes réfléchissantes et un bracelet réfléchissant.