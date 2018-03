Sécurité routière : Emmanuel Barbe attendu début avril dans le Doubs

À l'occasion de sa visite chez Wolrdplas, société qui développe des solutions de panneaux de signalisation connectés et lumineux, le préfet du Doubs a annoncé la visite du délégué interministériel à la sécurité routière dans le Doubs les 11 et 12 avril 2018.

Raphaël Bartolt souhaiterait présenter les solutions innovantes de la société bisontine en matière de sécurité routière, au moment où de nombreux panneaux seront à changer le long de routes lors du passage à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens. Dans le Doubs, entre les routes départementales et les routes nationales, il y aurait seulement une centaine de panneaux "90 km/h" à remplacer. Mais de nombreux autres pourraient fleurir le long des routes pour bien rappeler la limitation de vitesse.

Emmanuel Barbe fervent défenseur des 80 km/h sur les routes a toujours estimé que la baisse de la vitesse était une question de "bon sens". "Le fait que cela ferait baisser le nombre de morts et le nombre d'accidents ne fait pas l'ombre d'un doute", avait réagi en décembre dernier Emmanuel Barbe sur France info "C'est une donnée scientifique mesurée par de nombreuses études dans le monde (…) Si on fait baisser de 10 % la vitesse moyenne, on obtient une baisse de 4,6 % du nombre de morts".