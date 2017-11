Sécurité routière : une action de prévention à l'approche de l'hiver...

Suite au changement d'heure et à la baisse de la luminosité, à la sorties des classes et des trajets de fin de journée professionnelles, les piétons et cyclistes sont moins visibles : "Chaque année, les jours suivant le changement d’heure enregistrent une recrudescence de l’accidentalité des piétons en fin de journée", précise la préfecture du Doubs.

Echanger avec les usagers vulnérables sur la nécessité :

• pour les piétons, d’opter pour des vêtements clairs ou assortis de bandes rétro-réfléchissantes ;

• pour les cyclistes, de disposer d'un éclairage adapté et en parfait état de fonctionnement sur leur bicyclette, et d’adopter le port du gilet rétro-réfléchissant notamment lorsque la visibilité est faible.

Info +