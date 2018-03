Invitée par l'U2P Bourgogne – Franche-Comté et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la région, Marie-Guite Dufay, accompagnée notamment de Christophe Desmedt, président de l'U2P, a découvert les laboratoires, les techniques, le fonctionnement de la Maison Courbet qui embauche aujourd'hui 28 personnes, dont quatre apprentis. La présidente s'est d'ailleurs essayée à la fabrication d'une tarte aux framboises (voir diaporama)...

Quelles relations entre la Région Bourgogne – Franche-Comté et l'Artisanat

Le partenariat entre l'artisanat et la Région se décline en trois volets :

Le financement de prêts aux artisans

La Chambre de Métiers est membre de la Régie Areda qui finance des avances remboursables aux artisans pour la création et la reprise d'entreprise ou pour leur développement. Chaque année, environ 250 artisans sont financés pour plus de 3 millions d'euros.

Le soutien aux chambres des métiers et de l'artisanat pour leurs actions et leurs salons

La Région soutient les Chambres des métiers et de l'artisanat pour l'accompagnement des porteurs de projet, pour valoriser l'artisanat dans des salons et enfin pour accompagner la transmission-reprise. Ce soutien à des programmes d'actions se monte à plus de 850 000 € par an.

L'apprentissage

La Région soutient l'apprentissage : avec 67% des apprentis dans l'artisanat, l'investissement du Conseil régional est d'environ 58 millions d'euros par an.

Cependant le gouvernement va retirer la compétence à la Région, "une préoccupation partagée entre les Chambres des métiers et l'artisanat et la Région".

Les chiffres de l'artisanat en Bourgogne – Franche-Comté

50 592 entreprises (en 2017)

Plus de 86 000 salariés (en 2017)

5 500 créations d'entreprises annuelles

40% d'entreprises du bâtiment

31% des métiers de services

17% des métiers relevant de l'alimentaire

7 600 apprentis sont accueillis chaque année

1 salarié sur 8 du secteur privé travaille dans l'artisanat

98 000 entreprises dont 19 915 en Côte d'Or, 19 245 en Saône-et-Loire, 17 785 dans le Doubs, 11 925 dans l'Yonne, 10 090 dans le Jura, 7 630 en Haute-Saône, 7 110 dans la Nièvre et 4 225 dans le Territoire de Belfort)

(Sources : Insee, Région Bourgogne – Franche-Comté, U2P)

