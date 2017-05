Semaine Européenne du développement durable 2017`: L'appel à projet est lancé

1 661 initiatives en France en 2016

En 2016, plus de 300.000 citoyens dans 38 États membres de l’Union européenne et autres pays européens ont participé. La semaine a également compté 4.146 initiatives, activités et événements, dont 1.661 en France.

En 2017, la semaine européenne du développement durable se met aux couleurs des 17 Objectifs de Développement Durable :

Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, lance un appel à projets pour encourager l'organisation et la promotion de différents événements en relation avec le développement durable et invite "dès à présent organismes gouvernementaux, instituts de recherche, établissements scolaires, musées, fondations, associations et entreprises, ainsi que tous les citoyens à inscrire ses projets sur le site dédié".

Info +