Sénat : Didier Guillaume réélu président du groupe PS face à Martial Bourquin

Le sénateur de la Drôme Didier Guillaume a été réélu mardi président du groupe socialiste du Sénat au premier tour, face à l'ancienne ministre Laurence Rossignol et à l'élu du Doubs Martial Bourquin, a-t-on appris de source parlementaire. "Le plus important, c'est que face à la majorité sénatoriale et que face au gouvernement, il y ait un groupe socialiste" a déclaré M. Bourquin. Dans la matinée, le groupe LREM avait réélu à sa tête l'ancien ministre socialiste François Patriat.