Sept astuces pour ne pas prendre de poids pendant les fêtes…

Doucement sur l'alcool

Champagne à l'apéritif, vin rouge avec la viande, vin blanc avec les huîtres, digestifs avant et après le dessert, champagne… L'alcool est très présent pendant les fêtes de fin d'année et très caloriques ! C'est pourquoi il est conseillé de ne boire qu'un verre de champagne à l'apéritif puis pendant le repas, ne boire qu'un verre de vin. L'eau remplacera tous les autres verres !

Éviter de boire des sodas, préférer l'eau

Les sodas, comme l'alcool, sont très caloriques et n'étanchent pas la soif après avoir consommé des produits salés et sucrés. L'eau est la meilleure copine pendant les repas de fêtes de fin d'année et de toute l'année d'ailleurs…

On se motive pour faire des marches digestives

Après un lourd repas, la sieste n'est pas la bonne solution pour éviter de prendre des kilos pendant les fêtes. Conseil : motivez les personnes autour de vous pour aller faire un tour de marche dans le quartier et au-delà !

Les fruits de mer plutôt que le foie gras

En effet, les fruits de mer sont beaucoup moins caloriques et meilleurs pour la santé que le foie gras qui lui est saturé de graisses animales. Il est conseillé pour consommer un minium de calorie de déguster des huîtres, bulots, moules, crevettes, etc. sans mayonnaise et sans pain bien sûr ! Pour l'assaisonnement, le citron et le vinaigre à l'échalote sont efficaces et pauvres en calories.

Non au fromage !

Apéritif, entrée, plat… fromage ? Dessert… Après la moitié d'un repas de fête, a-t-on vraiment faim de fromage ? Ou est-ce que la gourmandise ? En général, on prend un bout de comté, une cuillère de cancoillotte et un quartier de camembert par gourmandise et/ou par habitude. En cette fin d'année, on évite cette partie du repas, et on saute directement au dessert !

Farandole de desserts : on en choisit qu'un !

Souvent, Noël donne envie aux cuisiniers et cuisinières de montrer leurs talents en confectionnant des bûches, des glaces, et autres mignardises à croquer… mais pour la ligne, ce n'est pas le top ! Conseil : choisir un seul dessert et éviter de prendre une part de chaque…

Et quand le café arrive, on évite le sucre et les "canards"…

Les repas de famille qui s'éternisent : on ne grignote pas !

Dans certaines familles, les repas de Noël durent une éternité : on discute, le dessert a été servi à 15 heures, on est encore à table à 16 h 30 et… on picore ce qu'il reste sur la table, les pères Noël en chocolats ou les papillottes qui vous font de l'oeil. Pour éviter cela, proposez de débarrasser la table à vos convives ou aux maîtres de maison et demandez une tisane (sans sucre) !