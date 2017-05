Les aides et permanences pour remplir votre déclaration de revenus 2016

Une aide est proposée au Bisontins pour favoriser la déclaration en ligne. Ce service se tiendra à la Maison des Seniors, 8 rue Pasteur à Besançon, du jeudi 4 mai au mercredi 17 mai 2017.

Treize conseillers (retraités bénévoles dans le domaine fiscal, bancaire, comptable...) accueilleront les particuliers du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.

Deux agents du Centre des Finances Publiques assureront une permanence pour aider à la déclaration en ligne, les :

mardi 9 et jeudi 11 mai, de 14h à 17 h

vendredi 12 et le mercredi 17 mai, de 9h30 à 11 h 30. Les résidents dans les logements foyers :

Une permanence sera réservée aux résidents. Elle aura lieu également dans les logements foyers Les Hortensias, Les Cèdres, Les Lilas et Le Marulaz. A savoir, il n' y aura pas de permanence le lundi 8 mai et les samedis 6 et 13 mai 2017.

Les déclarations papiers doivent être adressées pour le département du Doubs au centre des impôts avant le mercredi 17 mai minuit ou par internet sur : www.impots.gouv.fr avant le mardi 30 mai à minuit.

Permanences du Service des Impôts des Particuliers (SIP) Du mardi 2 mai au mercredi 17 mai inclus :

SIP de Besançon-Chamars

Tél : 03.81.65.65.00

Tous les jours, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

SIP de Montbéliard

1-3, rue Pierre Brossolette –Tél: 03.81.32.62.00

Tous les jours, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

SIP de Morteau :

Rue Charles Brugger-Tél : 03.81.67.30.13

Tous les jours, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15

SIP de Pontarlier :

4, rue des Capucins –Tél : 03.81.38.55.55

Tous les jours, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Attention : Les services seront fermés les 1er et 8 mai ainsi que le 26 mai 2017 à l'occasion du pont de l'Ascension